UEFA: Όχι στη διεξαγωγή αγώνων ταυτόχρονα με τα Κύπελλα Ευρώπης

Όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, στην οποία πραγματοποιήθηκε το ντεμπούτο της νέας μορφής του Champions League, η UEFA έστειλε επίσημο μήνυμα στις ευρωπαϊκές λίγκες: ουδείς εγχώριος αγώνας δεν πρέπει να προγραμματίζεται ταυτόχρονα με τους αγώνες των ευρωπαϊκών Κυπέλλων.

Στην πραγματικότητα, από τη σεζόν 2022-23 μπορεί να υλοποιηθεί η δυνατότητα προγραμματισμού τόσο εγχώριων όσο και διεθνών αγώνων, ενώ προηγουμένως υπήρχε ρητή απαγόρευση.

Αυτή η αλλαγή στους όρους ήρθε μετά τη μη ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και της UEFA, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τα εθνικά πρωταθλήματα να προετοιμάσουν μια αντεπίθεση όσον αφορά τον προγραμματισμό σε σύγκριση με τις ηπειρωτικές διοργανώσεις.

Η συμφόρηση που προκαλείται από το νέο διεθνές ημερολόγιο είναι ο κύριος λόγος πίσω από αυτήν την απόφαση. Αλλά ανοίγει επίσης έναν δρόμο, στην τηλεόραση, για τα εθνικά πρωταθλήματα να προσπαθήσουν να διαβρώσουν το ενδιαφέρον και την τηλεθέαση για τους αγώνες του Champions League, σε μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική σύγκρουση μεταξύ των πρωταθλημάτων και της UEFA.

Αυτό είναι το σημερινό μήνυμα της UEFA προς τα εθνικά πρωταθλήματα:

«Λαμβάνουμε την ευκαιρία να σας υπενθυμίσουμε ότι οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ημερολογίου παραμένουν αμετάβλητες: οι εγχώριοι αγώνες δεν πρέπει να διεξάγονται στις ίδιες ημερομηνίες με τις διοργανώσεις της UEFA, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις το καθιστούν απαραίτητο.

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η επιτυχία τόσο των εγχώριων ποδοσφαιρικών αγώνων όσο και των διοργανώσεων συλλόγων της UEFA. Κατανοούμε ότι απρόβλεπτες περιστάσεις μπορεί περιστασιακά να καταστήσουν απαραίτητη τη μεταφορά ενός εγχώριου αγώνα σε ημερομηνία διοργάνωσης της UEFA.

Ωστόσο, ο τακτικός προγραμματισμός αγώνων εγχώριων πρωταθλημάτων ή Κυπέλλων ώστε να συμπίπτουν με τις διοργανώσεις της UEFA (ή αντίστροφα) δεν είναι προς το συμφέρον των οπαδών και είναι επιζήμιος για το ποδόσφαιρο.

Σας ζητάμε, επομένως, να διασφαλίσετε ότι αυτές οι ημερομηνίες λαμβάνονται υπόψη από την ομοσπονδία σας ή/και τον διοργανωτή του εθνικού πρωταθλήματος κατά την προετοιμασία του εγχώριου ημερολογίου αγώνων.

Εάν είναι πράγματι αναπόφευκτο να προγραμματίσετε έναν εγχώριο αγώνα σε ημερομηνία που προορίζεται για διοργανώσεις της UEFA, επικοινωνήστε με τη διοίκηση της UEFA αρκετά νωρίτερα για να συζητήσετε το θέμα και να εντοπίσετε λύσεις».