Ηλεκτρονική η αυριανή κλήρωση στο Κύπελλο Ελλάδας

Η ηλεκτρονική κλήρωση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εισάγει την ηλεκτρονική κλήρωση σε διοργάνωσή της και συγκεκριμένα στην αυριανή της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/9, 12:00), στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Καλεσμένοι στην κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος στην League Phase θα είναι οι αθλητικοί διευθυντές της Εθνικής ομάδας Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που φέρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο κοντά στις απαιτήσεις της εποχής κι ενισχύει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων μέσα από τη διαφάνεια.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube (Hellenic Football Family).

