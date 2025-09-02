Ευρωμπάσκετ 2025: Έλειπε ο Γιάννης, χάλασε το πάρτι

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός αγώνα εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο, η Εθνική πραγματοποίησε κακή εμφάνιση απέναντι στη Βοσνία και ηττήθηκε με 80-77.

Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε για πρώτη φορά ύστερα από τρεις συνεχείς νίκες και, πλέον, η πρώτη θέση στον Γ΄ όμιλο των τελικών του Ευρωμπάσκετ 2025 θα κριθεί το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30) απέναντι στην Ισπανία, με τον ηγέτη της Εθνικής να είναι διαθέσιμος.

Απόντος του Γιάννη, ο NBAer Γιουσούφ Νούρκιτς έκανε… πάρτι κάτω από τα καλάθια, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότησε εμφάνιση γι΄ ακόμα ένα παιχνίδι μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ, την ώρα που στην απέναντι πλευρά του παρκέ δεν υπήρχε σταθερή απειλή για την αντίπαλη άμυνα στο σκοράρισμα.

Την τελευταία αγωνιστική η Βοσνία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία (15:00) και η Κύπρος την Ιταλία (18:15), με υπαρκτό το σενάριο υποχώρησης της Ελλάδας ακόμα και στην τέταρτη θέση, αν ηττηθεί από τους Ίβηρες.

Η Εθνική προηγήθηκε με 18-7 στην πρώτη περίοδο αλλά δέχθηκε ένα καταστροφικό σερί 18-0 στη δεύτερη μένοντας χωρίς πόντο για περίπου έξι λεπτά, μετά το οποίο δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Για τους Βόσνιους, ο Νούρκιτς είχε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα κι ένα μπλοκ, έχοντας άξιους άξιους συμπαραστάτες τους Ρόμπερτσον με επίσης 18 πόντους (2/4 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές) και Άτιτς με 15 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Για την ελληνική ομάδα «διψήφιοι» σε πόντους ήταν οι Σλούκας (15 πόντοι, 3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ντόρσεϊ (14π., 1/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη) και Παπανικολάου (11π., 3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ).