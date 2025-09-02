Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ποντένσε

Ξεκίνησε και επίσημα από την Τρίτη (2/9) η τρίτη θητεία του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Αλ Σαμπάμπ, ως δανεικού.

Ο Πορτογάλος επιθετικός επέστρεψε στο λιμάνι, όπου είχε έρθει για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020 κατακτώντας το πρωτάθλημα, καθώς και την περίοδο 2023-24, όταν ήταν μέλος της ομάδας που θριάμβευσε στο Conference League.

Στις δύο προηγούμενες παρουσίες του με τον Ολυμπιακό ο Ποντένσε μέτρησε 115 εμφανίσεις με 28 γκολ και 27 ασίστ.