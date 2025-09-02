Logo Image

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ποντένσε

Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ποντένσε

Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός επέστρεψε για τρίτη θητεία στους «ερυθρόλευκους»

Ξεκίνησε και επίσημα από την Τρίτη (2/9) η τρίτη θητεία του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Αλ Σαμπάμπ, ως δανεικού.

Ο Πορτογάλος επιθετικός επέστρεψε στο λιμάνι, όπου είχε έρθει για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020 κατακτώντας το πρωτάθλημα, καθώς και την περίοδο 2023-24, όταν ήταν μέλος της ομάδας που θριάμβευσε στο Conference League.

Στις δύο προηγούμενες παρουσίες του με τον Ολυμπιακό ο Ποντένσε μέτρησε 115 εμφανίσεις με 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube