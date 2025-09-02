Logo Image

Ευρωμπάσκετ 2025: Για το 4/4 η Εθνική απέναντι στη Βοσνία

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Την 1η θέση στον Όμιλο θέλει η ομάδα του Σπανούλη

Η Εθνική μας έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ, αλλά θα επιδιώξει την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια, απέναντι στη Βοσνία (15.00, ΕΡΤNews).

Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, κάτι που πιθανώς θα κριθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου όταν και θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία.

Το ιδανικό για τους Έλληνες διεθνείς θα ήταν, πάντως να φτάσουν αήττητοι στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθούν οι νοκ άουτ φάσεις των «16» και των «8», καθώς και οι ημιτελικοί και ο τελικός.

Οι Βόσνιοι ξεκίνησαν το τουρνουά επικρατώντας της οικοδέσποινας Κύπρου 91-64, ακολούθως όμως μέτρησαν δύο ήττες, από Ισπανία (88-67), Ιταλία (96-79) και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν το σερί να φτάσει τις τρεις.

Πιο πρόσφατη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν το Φεβρουάριο του 2021, στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket εκείνης της χρονιάς, όταν η Βοσνία είχε επιβληθεί 84-69.

Τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδος στο EuroBasket 2025:

Ελλάδα – Ιταλία 75-66
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Γεωργία – Ελλάδα 53-94

