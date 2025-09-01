Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε καλά

Ξεκίνησε σήμερα (1/9) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη η προετοιμασία της Εθνικής για τους δύο πρώτους (εντός έδρας) αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με Λευκορωσία (5/9, 21:45) και Δανία (8/9, 21:45).

Επ΄ ευκαιρία της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και συγκεντρωμένη σε όλα τα παιχνίδια της για να κατακτήσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων.

«Σίγουρα ο επόμενος στόχος μας μέσα από αυτά τα προκριματικά είναι η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μία καινούργια πρόκληση για εμάς και σίγουρα θα χρειαστεί μία πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να το καταφέρουμε», επισήμανε ο ομοσπονδιακός προπονητής.

«Φυσικά κι έχουμε κάνει τους προγραμματισμούς μας, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση των παικτών. Όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας, αλλά και πως ουσιαστικά είναι η αρχή της σεζόν για όλους και δύο παιχνίδια στην έδρα μας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε καλά».

Και πρόσθεσε: «Θα χρειαστεί λίγο παραπάνω αυτοσυγκέντρωση, προσοχή και να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις 2-3 μέρες που έχουμε μπροστά μας για να ετοιμαστούμε».

Όσο για το μήνυμα που στέλνει στους Έλληνες φιλάθλους οι οποίοι θα βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης»; «Τον τελευταίο χρόνο είχαμε σίγουρα πολύ μεγάλη παρουσία των φιλάθλων σε όλα μας τα παιχνίδια τόσο στα επίσημα όσο και στα φιλικά του Ιουνίου. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στους δύο αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους, τη διάθεση να μας βοηθήσουν και ελπίζω να είναι όμορφα τα βράδια όπως και τα προηγούμενα».