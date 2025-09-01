Νέα ιταλική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον «δανεισμό» του Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα, με οψιόν αγοράς.

Ο Ιταλός μέσος γίνεται ο δεύτερος ποδοσφαιριστής από τη γειτονική χώρα που αποκτά ο «Δικέφαλος» σε διάστημα λίγων ωρών, μετά τον Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Μπιάνκο γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την ακαδημία της Ορμπασάνο Γκαμπέτο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Τορίνο και Τσίζολα, πριν ενταχθεί στους «Βιόλα» (2018).

Από την περίοδο 2021‑22 έως και το 2024‑25 κατέγραψε 16 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα, πριν και ανάμεσα στους δανεισμούς του σε Ρετζιάνα και Μόντσα.

Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε δανεικός στη Ρετζιάνα, όπου πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στη Serie B με 37 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Μόντσα για τη σεζόν 2024‑25, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και 1 γκολ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ιταλίας από την U18 έως και την U21, φτάνοντας τις 13 συμμετοχές και σημειώνοντας 1 γκολ.