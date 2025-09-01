«Λιοντάρι» στην Πορτογαλία ο Φώτης Ιωαννίδης

Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος υπέγραψε στα «Λιοντάρια» για πέντε χρόνια (ως το 2030), με τη ρήτρα αποδέσμευσης να ορίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Fotis Ioannidis assina até pic.twitter.com/Prkxb5voEB — Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025

Ο διεθνής επιθετικός γίνεται έτσι ο δεύτερος παίκτης από τον Παναθηναϊκό που εντάσσεται στους «λευκοπράσινους» της πορτογαλικής πρωτεύουσας, μιας και την ίδια διαδρομή είχε ακολουθήσει πριν ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

«Μου αρέσει πολύ ο σύλλογος και οι ιδέες του. Θα παίξω σε πολύ υψηλό επίπεδο εναντίον πολύ δύσκολων αντιπάλων και με πολύ καλούς συμπαίκτες. Η Σπόρτινγκ είναι ένας σπουδαίος σύλλογος με τεράστια κουλτούρα, οι στόχοι είναι πάντα μεγάλοι πρέπει πάντα να αγωνίζεται για την πρώτη θέση. Είμαι έτοιμος γι’ αυτό, ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω», υπογράμμισε στις πρώτες δηλώσεις του ως ποδοσφαιριστής της πορτογαλικής ομάδας.

Ready to give everything ⚡️ Bem-vindo, Fotis Ioannidis! pic.twitter.com/OoByYYWJzC — Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025

Ο Ιωαννίδης χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση» το να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό, ενώ υπογράμμισε πως θα είναι «τιμή» να αγωνιστεί στη league phase του Champions League. Για τους στόχους του ανέφερε ότι ταυτίζονται με εκείνους της ομάδας, ήτοι να γίνει «πρωταθλητής με τη Σπόρτινγκ» και να συμβάλει «σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία», βοηθώντας «με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ».

Όσο για το μήνυμά του στους φίλους των «Λιονταριών»; «Ανυπομονώ να παίξω γι’ αυτούς και να πετύχω πολλά γκολ, για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μαζί. Ίσως να είναι ένα χρόνο αργότερα, αλλά ελπίζω ότι η “καθυστέρηση” άξιζε τον κόπο».

Η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική.

Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό. Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη.

Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις. Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν».