Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μάνσα

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο 21χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο νεαρός στόπερ, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Γκουστάβο Τεϊσέιρα Λόπες ντα Κονσεϊσάο, αποκτήθηκε από την Φορταλέζα, με την οποία πρόλαβε να καταγράψει 26 συμμετοχές (μία ασίστ), ενώ ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Παλμέιρας.

Μετά τον Ταρέμι που προηγήθηκε και τον Ντανιέλ Ποντένσε που έπεται και ο οποίος αναμένεται σήμερα στον Πειραιά, οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν ένα, ομολογουμένως, εντυπωσιακό φινάλε στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».