Η Λεβερκούζεν απέλυσε τον Τεν Χαγκ

Μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Έρικ τεν Χαγκ πρόσθεσε άλλη μια αποτυχία στην καριέρα του. Έχοντας φτάσει αυτό το καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Τσάμπι Αλόνσο στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Ολλανδός προπονητής απολύθηκε σήμερα.

«Η Bayer 04 χώρισε τους δρόμους της με τον προπονητή Έρικ τεν Χαγκ με άμεση ισχύ. Ο βοηθός προπονητή θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα της προπόνησης», πληροφόρησε ο σύλλογος.

Μετά από μια καταστροφική προετοιμασία και ξεκινώντας τη σεζόν με μόλις έναν βαθμό σε δύο αγώνες, ο παλαίμαχος παίκτης του Άγιαξ κλήθηκε να ετοιμάσει τις βαλίτσες του.

«Κανείς δεν ήθελε αυτό το βήμα. Ωστόσο, οι τελευταίες εβδομάδες έδειξαν ότι η οικοδόμηση μιας νέας και επιτυχημένης ομάδας με αυτή τη σύνθεση δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικά. Πιστεύουμε ακράδαντα στην ποιότητα της ομάδας μας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε τα επόμενα βήματα στην ανάπτυξή μας», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής Σιμόν Ρόλφες.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Φερνάντο Κάρο, πρόσθεσε: «Ένας χωρισμός σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν είναι επώδυνος, αλλά πιστεύουμε ότι ήταν απαραίτητος. Στόχος μας παραμένει η επίτευξη των στόχων μας για τη σεζόν – αυτό απαιτεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, σε όλα τα επίπεδα».