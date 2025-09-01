Logo Image

Στην Αθήνα για να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Γκρούγιτς

Ο 29χρονος Σέρβος μέσος έρχεται από την Πόρτο, στην οποία αγωνίστηκε από το 2021

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας ο Σέρβος μέσος Μάρκο Γκρούγιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Ο 29χρονος Γκρούγιτς αναδείχθηκε επαγγελματικά στον Ερυθρό Αστέρα, απ΄ όπου το 2016 έκανε το άλμα για τη Λίβερπουλ. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε δανεικός στην Κάρντιφ, ενώ τη διετία 2018-20 αγωνίστηκε με το ίδιο καθεστώς στη Χέρτα Βερολίνου.

Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 μετακόμισε -ξανά ως δανεικός- στην Πόρτο, η οποία το καλοκαίρι του 2021 απόκτησε τα πλήρη δικαιώματά του από τη Λίβερπουλ.

Πέρυσι έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα λόγω τραυματισμού στον Αχίλλειο τένοντα. Στη διάρκεια της παραμονής του στο «Ντραγκάο» μέτρησε 140 συμμετοχές με τους «Δράκους», τέσσερα γκολ κι άλλες τόσες ασίστ.

