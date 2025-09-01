Στην Αθήνα για να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Γκρούγιτς

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας ο Σέρβος μέσος Μάρκο Γκρούγιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Ο 29χρονος Γκρούγιτς αναδείχθηκε επαγγελματικά στον Ερυθρό Αστέρα, απ΄ όπου το 2016 έκανε το άλμα για τη Λίβερπουλ. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε δανεικός στην Κάρντιφ, ενώ τη διετία 2018-20 αγωνίστηκε με το ίδιο καθεστώς στη Χέρτα Βερολίνου.

Την αγωνιστική περίοδο 2020-21 μετακόμισε -ξανά ως δανεικός- στην Πόρτο, η οποία το καλοκαίρι του 2021 απόκτησε τα πλήρη δικαιώματά του από τη Λίβερπουλ.

Πέρυσι έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα λόγω τραυματισμού στον Αχίλλειο τένοντα. Στη διάρκεια της παραμονής του στο «Ντραγκάο» μέτρησε 140 συμμετοχές με τους «Δράκους», τέσσερα γκολ κι άλλες τόσες ασίστ.