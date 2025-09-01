Παράταση για την ηλεκτρονική αίτηση στο «e-Kouros»

Ολιγοήμερη παράταση (ως και την Παρασκευή 19/9/2025) δόθηκε από τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο (e-Kouros) και την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο του 2024 ερασιτεχνικών σωματείων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου κι εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους προκύψουν ελλείψεις, το κάθε σωματείο θα έχει δικαίωμα διόρθωσης (μέχρι και έξι φορές) έως και τις 15 Νοεμβρίου 2025.

Επιπλέον, τα νέα σωματεία, που λαμβάνουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την 1η Αυγούστου 2025 και μετά (δηλαδή τα σωματεία που δεν είχαν λάβει σε κανένα άθλημα ειδική αθλητική αναγνώριση πριν την 01/08/2025) μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 31/10/2025.

Ως γνωστόν, σε περίπτωση που και μετά τους επανελέγχους η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2025, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.

Η ολιγοήμερη παράταση δόθηκε για να εξυπηρετηθεί -κατά το δυνατόν- το σύνολο των 6.767 αθλητικών σωματείων που ήδη επεξεργάζονταν τις φετινές αιτήσεις τους, παρότι τα 6.306 εξ αυτών (93,2%) τις υπέβαλλαν έως τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου.