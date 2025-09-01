Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Στον Olympian Κώστα Μάνθο το τρόπαιο

Με την ιστιοδρομία Άνδρος – Δύσβατο «Σπ. Μ. Πολέμης» ολοκληρώθηκε από αγωνιστικής πλευράς ο «58οςEurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”».

Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες έδωσαν την ευκαιρία στους ιστιοπλόους να αναδείξουν δεξιότητες και γνώσεις. Ο μεγάλος νικητής στη γενική κατάταξη ήταν το «Giorgio – FurunoEurobulk – Euroseas» με κυβερνήτες τον OlympianΚώστα Μάνθο και τον ΜανώληΠίττα.

Στην κούρσα του Δύσβατου πρώτευσε, στα performance,το «TreIrene»με τον Αλφόνσο Παναγιωτίδη στο τιμόνι. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει σήμερα (1/9) στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος με την τελετή των απονομών.

Με τις ωραιότερες εικόνες και αναμνήσεις έφυγαν από την πανέμορφη Άνδρο οι αγωνιζόμενοι στον ιστορικό θεσμό του νησιού. Οι διαφορετικές καιρικές συνθήκες έδωσαν την ευκαιρία στα πληρώματα για να δοκιμάσουν τακτικές και να αναδείξουν τις ιστιοπλοϊκές ικανότητές τους προκειμένου να διεκδικήσουν τα βαρύτιμα τρόπαια.

«Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στους πιο σκληρούς αγώνες. Ήταν δύσκολος και όταν πηγαίναμε αλλά και στην επιστροφή. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά του. Αυτό αναζητάνε οι ιστιοπλόοι προκειμένου να αποδείξουν σε έναν αγώνα τις δεξιότητές τους και τη δουλειά που έχουν κάνει», δήλωσε ο Olympian Κώστας Μάνθος.

Η αγωνιστική δράση, η φιλοξενία των Ανδριωτών, η ομορφιά του νησιού και οι παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν ένα παζλ που έχουν αγαπήσει οι αθλητές της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας. Στην τελευταία κούρσα νικητής αναδείχθηκε το «TreIrene» με κυβερνήτη τον Αλφόνσο Παναγιωτίδη.

«Πραγματικά μία υπέροχη κούρσα. Την χαρήκαμε. Ο άνεμος ήταν περίεργος και έπρεπε να κρατηθείς στη στεριά. Από την άλλη πλευρά ήταν δυνατός αλλά είχε και νεκρά σημεία. Σε γενικές γραμμές ήταν ένας φανταστικός αγώνας και μία υπέροχη διοργάνωση. Θα είμαστε εκεί και την επόμενη χρονιά», υπογράμμισε ο παλαίμαχος πρωταθλητής στα 49er.

Τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης:

1. Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

2. Pete (Δ. Παλαιολόγος)

3. PEGA – GoulandrisBrosHellas (Ε. Καραουλάνη – Δ. Αλεβιζάκης)

* Στο overallτης γενικής κατάταξης της «Οίνοψ» (Χίος – Άνδρος) πρώτευσε το Burrasca (Ν. Χατζηγιάννης – R. Bell) και ακολούθησε το FranklyMyDear (Φ. Ταμβακάκης)

Υποκατηγορίες:

1. ORC

1. Pete (Δ. Παλαιολόγος)

2. Ellinix Farr Away – Coral Odyssey (Σ. Λεονταρίδης)

3. Velos Eurobank Private Banking (Π. Μάντης–Π. Καγιαλής)

2. ORC

1. Giorgio – FurunoEurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

2. PEGA – GoulandrisBrosHellas (Ε. Καραουλάνη – Δ. Αλεβιζάκης)

3. Andra – Doculand (Ζ. Γρηγοριάδης)

Τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας «Δύσβατο»:

Κατηγορία Performance

1. Tre Irene (Α. Παναγιωτίδης)

2. Pete (Δ. Παλαιολόγος)

3. Alcon II (Κ. Ιωαννίδης)

Κατηγορία Sport

1. Giorgio – FurunoEurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

2. Andra – Doculand (Ζ. Γρηγοριάδης)

3. Burrasca (Ν. Χατζηγιάννης – R. Bell)