Γκέλα για τον Παναθηναϊκό

Απώλεια βαθμών με το… καλημέρα για τον Παναθηναϊκό στο φετινό πρωτάθλημα. Οι ”πράσινοι” αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο και πέταξαν δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του φετινού τίτλου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση και μόλις στο πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν μετά από σουτ του Καλάμπρια, ο Τζούρισιτς έκανε το τακουνάκι και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.

Ο ανώτερος γηπεδούχος είχε δύο δοκάρια, ένα με τον Τσέριν στο 13′ και ένα με τον Τουμπά δέκα λεπτά αργότερα, με τον Λεβαδειακό να απειλεί με τον Όζμπορν στο 19′. Το σύνολο του Ρουί Βιτόρια είχε στιγμές για δεύτερο γκολ αλλά οι τελικές αποφάσεις δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές.

Στο δεύτερο μέρος το ”τριφύλλι” παρουσίασε πολύ κακή εικόνα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν δύο φορές και τελικά ο Βέρμπιτς στο 87′ με υπέροχη ενέργεια και σουτ νίκησε τον Λαφόν για το τελικό 1-1.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν μπόρεσε να αντιδράσει, είχε μια καλή στιγμή με τον Μαντσίνι στο 90′ και τίποτα παραπάνω, αναγκάζοντας τον κόσμο να γιουχάρει στο φινάλε του παιχνιδιού.