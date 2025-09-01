Logo Image

Και τυπικά «Ρωμαίος» ο Τσιμίκας

O 29χρονος αριστερός φούλμπακ θα γίνει ο 8ος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των «Τζαλορόσι»

Με ένα λιτό «Καλώς ήλθες στη Ρώμη» η Ρόμα υποδέχτηκε τον Κώστα Τσιμίκα!

Η σχετική ανάρτηση στα Social Media του ιταλικού συλλόγου, σφράγισε τον δανεισμό του Έλληνα διεθνή από τη Λίβερπουλ, έως το τέλος της σεζόν.

Έτσι, ο 29χρονος αριστερός φούλμπακ θα γίνει ο 8ος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των «Τζαλορόσι» μετά τους Χολέβας, Ταχτσίδη, Μανωλά, Δέλλα, Χούτο, Τοροσίδη και Κεραμίτση.

Στο σχετικό βίντεο με το οποίο υποδέχτηκε τον παίκτη, αποκαλύπτεται και το νούμερο που θα φορέσει ο «Τσίμι» στη νέα του ομάδα, το «12».

Πηγή: ΑΜΠΕ

