Επιστρέφει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Τις επόμενες ώρες ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τα τυπικά της επιστροφής του

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θέμα Ποντένσε στον Ολυμπιακό.

Όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος βρίσκεται μία ανάσα από το να επιστρέψει στο λιμάνι, καθώς οι Πειραιώτες τα έχουν βρει σε όλα μαζί του κι ενώ προηγήθηκε η δική του προσπάθεια για να «ανοίξουν οι γέφυρες» επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική ομάδα και στην Αλ Σαμπάμπ, όπου και ανήκει.

Ως γνωστό ο Ποντένσε δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο με την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και η υπόθεση μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς και αυτό που περίμενε τα τελευταία 24ωρα ήταν η απάντηση του συλλόγου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα κυλούν σύμφωνα με τα «θέλω» του ποδοσφαιριστή και του Ολυμπιακού, οπότε αυτό που απομένει είναι να ξεπεραστούν κάποιες μικρολεπτομέρειες.

Η Αλ Σαμπάμπ φέρεται ν’ απάντησε θετικά στην πρόταση των νταμπλούχων Ελλάδας κι εκτός απρόοπτου ο Ποντένσε θα μπει στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, μετά από ένα χρόνο απουσίας.

Τις επόμενες ώρες ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τα τυπικά της επιστροφής του.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

