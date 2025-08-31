Logo Image

Στον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς: Φθάνει τα ξημερώματα στην Αθήνα

Στον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς: Φθάνει τα ξημερώματα στην Αθήνα

Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας

Λίγο μετά τις 02:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) και σχεδόν τρεις ώρες από την άφιξη του Ταμπόρδα (23:15), θα «προσγειωθεί» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο επιθετικός των Ρέιντζερς καταφθάνει στην Ελλάδα για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη στη θέση του βασικού φορ, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

O Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος έπαιξε σήμερα (31/8) το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της σκωτσέζικης ομάδας, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους», με το κόστος μεταγραφής και τα χρήματα που θα πάρουν οι Ρέιντζερς να φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως οι απολαβές του).

