Eurobasket: Εμφατικά στους «16» και φουλ για πρωτιά η Εθνική

Η Εθνική Ανδρών… σκόρπισε τη Γεωργία, «αρπάζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, που θα την βοηθήσει να αποφύγει τα… μεγαθήρια (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα(!), συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας τη Γεωργία στη 2η ήττα της.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Η προσήλωση στην άμυνα για 40 λεπτά ήταν αυτή που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην Ελλάδα από το πρώτο τζάμπολ, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (27π., 1/1τρ., 8ρ., 4ασ., 2κλ. και μόλις 1 λάθος), Ντίνο Μήτογλου (17π., εκ των οποίων τους 15 στο α’ ημ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π., 4/8τρ.) να ξεδιπλώνουν τις αρετές τους στην επίθεση και τους Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο και Κατσίβελη να προσθέτουν και αυτοί τις… πινελιές τους από τα 6,75, όπου η Εθνική μέτρησε 14/25 τρίποντα!

Το έργο, μάλιστα, του «Greek Freak» έγινε ακόμη πιο εύκολο από τη στιγμή που ο Γκόγκα Μπιτάτζε (Ορλάντο Μάτζικ) δεν αγωνίστηκε, αφήνοντας μόνο του τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Τορόντο Ράπτορς) στην αναχαίτιση του Έλληνα ΝΒΑερ, καθώς ο Τόκο Σενγκέλια έμεινε στο παρκέ για μόλις 4 λεπτά και ο Γκιόργκι Σερμαντίνι δεν είχε το κορμί και την… ηλικία για να τον κοντράρει…

Από τη Γεωργία των μόλις 4/22 τρίποντων και των 17 λαθών πάλεψε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

Η Εθνική μπήκε στον αγώνα με την άμυνα σε πρώτο πλάνο και με ενορχηστρωτές αυτής τους Παπανικολάου, Μήτογλου, τη στιγμή που οι Σλούκας, Γ. Αντετοκούνμπο έκαναν εξαιρετική δουλειά σε δημιουργία και εκτέλεση και τα τρίποντα έβρισκαν στόχο, άρχισε να ελέγχει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξέφυγε στο 7΄ με 9-17, μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και χωρίς να απειληθεί έκλεισε την περίοδο στο +9 (13-22).

Δίχως να χάσει τον ρυθμό της στην άμυνα και με τον Μήτογλου αλάνθαστο μέχρι το ημίχρονο (15π., 2/2δ., 3/3τρ., 2/2β.), η Εθνική όχι μόνο δεν… ίδρωσε στη δεύτερη περίοδο, αλλά άρχισε να οικοδομεί και διαφορά ασφαλείας. Μάλιστα στο 18΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 27-41 (+14), δια χειρός Γ. Αντετοκούνμπο, για να πάρει η «γαλανόλευκη» τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +17 (29-46).

Στην τρίτη περίοδο, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο απλά για την Εθνική… Με την άμυνα να μη φεύγει από το μυαλό των διεθνών, η Γεωργία «κόλλησε» στους 12 πόντους σε αυτό το διάστημα και με τους Γ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Καλαϊτζάκη να βρίσκουν λύσεις από μέση και μακρινή απόσταση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εκτόξευσε στο 25΄ τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +32 (32-64), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, το οποίο αναλώθηκε σε εντυπωσιακά καρφώματα του «Greek Freak».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Κοζλόφσκις, Βελίκοβ

Οι συνθέσεις:

ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάντερ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (1), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11, Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8, Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3, Οτσχικίτζε.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (4), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (1), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3).

Πηγή: ΑΜΠΕ