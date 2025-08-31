Eurobasket – Εθνική Ελλάδος: Για το 3 στα 3 με αντίπαλο την Γεωργία (3μμ)

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα (15:00) στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού τη Γεωργία, σε μία κομβική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες στον 3ο όμιλο.

Η «γαλανόλευκη» στοχεύει στο «τρία στα τρία» προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης, τη στιγμή που το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς παλεύει για την πρόκριση του στα πλέι οφ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προέρχεται από δύο νίκες, απέναντι στην Ιταλία στην πρεμιέρα και κόντρα στην «οικοδέσποινα», αλλά αδύναμη Κύπρο στη 2η αγωνιστική, εν τη απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έμεινε εκτός από το ιστορικό αυτό ματς για λόγους ξεκούρασης.

Στο αντίποδα, η Γεωργία μετά την έκπληξη που σημείωσε στην πρεμιέρα επί της Ισπανίας, στη 2η αγωνιστική αποδείχθηκε κατώτερη των προσδοκιών και παραδόθηκε στις… ορέξεις της Ιταλίας.

Η Γεωργία χτίζει το παιχνίδι της πάνω στη δύναμη, την κίνηση της μπάλας και την ένταση στο «ζωγραφιστό». Αμυντικά, το μεγαλύτερο όπλο της είναι η αποτροπή δεύτερων επιθέσεων του αντιπάλου μέσω του ελέγχου των ριμπάουντ. Για να έχει τύχη απέναντι στην Ελλάδα, πρέπει να περιορίσει τον ρυθμό και να κυριαρχήσει στη ρακέτα.

Στον αντίποδα, η επιθετική τακτική της Ελλάδας περιστρέφεται γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που επιστρέφει. Η Εθνική καλείται να παραμείνει «ζεστή» από τα 6,75, όπως στο ματς με την Κύπρο και αποτελεσματική στις επιστροφές για να περιορίσει τον αιφνιδιασμό των Γεωργιανών.

Ο Τόκο Σενγκέλια, θα είναι διαθέσιμος, καθώς τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο μετά την αποβολή του με ντισκαλιφιέ στο ματς με τους Ιταλούς για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές. Ωστόσο, εναπόκειται στον Αλεξάντερ Τζίκιτς εάν θα τον χρησιμοποιήσει, δεδομένου ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρουσιάσει καρδιακή αρρυθμία.

Παράλληλα, οι «δίδυμοι-πύργοι» Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Τορόντο Ράπτορς) και Γκόγκα Μπιτάτζε (Ορλάντο Μάτζικ) θα περιμένουν στη… γωνία τον Giannis για να του κάνουν τη ζωή δύσκολη…

Το παιχνίδι υπόσχεται δυνατές μονομαχίες στη ρακέτα και έντονη φυσική επαφή. Η Γεωργία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έφεση της στα ριμπάουντ και την ομαδικότητά της, ενώ η Ελλάδα θα στηριχθεί στην κυριαρχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την καλή περιφερειακή κυκλοφορία. Παράγοντες όπως τα λάθη, οι δεύτερες ευκαιρίες και ο έλεγχος του ρυθμού θα κρίνουν τον τελικό νικητή…

Για την Εθνική, πάντως, η νίκη επί της Γεωργίας αποτελεί μονόδρομο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η πολυπόθητη πρωτιά θα αρχίσει να… τρίζει. Αυτός άλλωστε ήταν εξ αρχής ο στόχος, προκειμένου ο δρόμος μέχρι τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ να είναι στρωμένος με… ροδοπέταλα, μακριά από μεγαθήρια όπως οι Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία.

H προϊστορία της Εθνικής με τη Γεωργία είναι υπέρ της Ελλάδας, καθώς στις εννέα φορές που έχουν συναντηθεί η «γαλανολευκη» μετράει μόλις μία ήττα κι αυτή σε φιλικό επίπεδο και συγκεκριμένα στο τουρνουά Ακρόπολις του 2017.