Eurobasket – Εθνική Ελλάδας: Νίκη με 96-69 στην ιστορική πρώτη αναμέτρηση με την Κύπρο

Η Εθνική Ανδρών έκανε το καθήκον της, έγραψε το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ και πλέον επικεντρώνεται στην αυριανή (31/8, 15:00) -κομβική για την πρώτη θέση- «μάχη» με τη Γεωργία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν… ίδρωσε απέναντι στην Κύπρο (96-69), στον ιστορικό επίσημο μεταξύ τους αγώνα σε διεθνή διοργάνωση μπάσκετ, στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού. Η σημερινή ήταν η δεύτερη ήττα των «οικοδεσποτών» σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Εν τη απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο (για λόγους ξεκούρασης), ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 11 παίκτες που είχε στη διάθεση του, με τη «γαλανόλευκη» να ανεβάζει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά νίκης, μετά από ένα… χλιαρό πρώτο μέρος.

Με «δίδυμο-φωτιά» στην περιφέρεια τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (18π., 4/6τρ.) και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (14π., 3/3τρ.), τον Ντίνο Μήτογλου κυρίαρχο της ρακέτας (18π.) και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να αξιοποιεί και με το παραπάνω (12π.) τον χρόνο (27΄) που τον εμπιστεύθηκε στο παρκέ ο ομοσπονδιακός τεχνικός, η Εθνική έκανε μία δυνατή… προπόνηση, ενόψει της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης. Στα αξιοσημείωτα; Οι 26 ασίστ της «γαλανόλευκης» με μόλις 6 λάθη.

Από την Κύπρο, ξεχώρισε ο 23χρονος πόιντ γκαρντ Φίλιππος Τίγκας (12π.), ο Ντάραλ Ουίλις (15π., 8ρ.) και ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

Η νωχελική εκκίνηση της Εθνικής, έχοντας σε δεύτερη μοίρα την άμυνα και κυρίως την επίθεση, λόγω της αστοχίας, κράτησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χωρίς πόντο στα πρώτα 3:22 λεπτά της αναμέτρησης, με τον Λαρεντζάκη να σπάει το… ρόδι από την γραμμή των ελευθέρων βολών (2/3) για το 3-2. Ωστόσο, με τον Ντόρσεϊ να συνδέεται από 6,75 και να δίνει τη σκυτάλη στον Λαρεντζάκη, η «γαλανόλευκη» προσπέρασε με 8-13 στο 6΄. Η Κύπρος συνέχισε να ασκεί πίεση στην Εθνική, αλλά πλήρωσε τα διαδοχικά φάουλ, που έστειλαν στη γραμμή των ελευθέρων βολών τους διεθνείς, για το 13-22 στο 10΄.

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έβγαλε κάποιες καλές συνεργασίες, που του επέτρεψαν να ξεφύγει για πρώτη φορά με +13 (19-32) στο 14΄. Και πάλι όμως η Ελλάδα δεν μπόρεσε να δέσει το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο, απέναντι στη μαχητική Κύπρο που είχε κερδίσει τις μάχες των ριμπάουντ, αλλά δεν είχε το μακρινό σουτ για την υπέρβαση. Ωστόσο, ο Σαμοντούροβ με buzzer beater τρίποντο στο τέλος του εικοσαλέπτου, κατάφερε να κρατήσει σε απόσταση την Εθνική, που πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (31-43).

Στην τρίτη περίοδο η «γαλανόλευκη» έδειξε να μαζεύει το παιχνίδι της, με τα τρίποντα να βρίσκουν στόχο και την άμυνα να κρατάει την Κύπρο στους 16 πόντους. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πάτησε γκάζι σε αυτό το διάστημα και προσφέροντας ωραίο θέαμα κατάφερε να εκτοξεύσει τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +22 (47-69), που ήταν και η μεγαλύτερη στον αγώνα. Ο… επίλογος του αγώνα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ντόρσεϊ να παραμένει «ζεστός» και να οδηγεί εκ του ασφαλούς την Εθνική στο «δύο στα δύο».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρκές, Πρπα, Στράουμπε

Οι συνθέσεις:

ΚΥΠΡΟΣ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 16 (4), Πασσιαλής 2, Μιχαήλ 3 (1), Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου 2, Γιουνγκ 7 (1), Γιανναράς, Κουμής 2, Τίγκας 12 (2), Ουίλις 15, Στυλιανού 7 (1).

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 18 (4), Λαρεντζάκης 14 (3), Τολιόπουλος 7 (1), Σλούκας 2, Καλαϊτζάκης 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 7, Σαμοντούροβ 12 (2), Κ. Αντετοκούνμπο 2, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18 (1).

Πηγή: ΑΜΠΕ