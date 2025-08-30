Champions League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase

Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.
Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός-Πάφος 19:45
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00
Τρίτη 21 Οκτωβρίου
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00