Champions League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase

Αθλητικά

epaselect epa12330325 Draw hosts Pedro Pinto (R) and Reshmin Chowdhury (2R), former Swedish international Zlatan Ibrahimovic (L) and former Brazilian international Kaka look on as UEFA Deputy General Secretary Giorgio Marchetti (2L) explains the draw procedure during the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. EPA/MOHAMMED BADRA

Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας

Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.

Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός-Πάφος 19:45

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00

Τρίτη 21 Οκτωβρίου
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45

Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00

