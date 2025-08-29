Eurobasket – Δεύτερη νίκη με «κατοστάρα» για τη Γερμανία: 105-83 την Σουηδία

Με δεύτερη… κατοστάρα, αυτή τη φορά απέναντι στη Σουηδία, η Γερμανία έκανε το δύο στα δύο, στον 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Τα «πάντσερ» επικράτησαν με 105-83 των Σουηδών, κι ενώ στην πρεμιέρα είχαν νικήσει με 106-76 το Μαυροβούνιο. Η Σουηδία υπέστη τη 2η ήττα της, μετά από αυτήν από τη Φινλανδία (93-90) στην πρεμιέρα.

Όπως και κόντρα στο Μαυροβούνιο, η Γερμανία είδε δύο ΝΒΑer, τον πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς Ντένις Σρέντερ και τον γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Φραντς Βάγκνερ να βάζουν την «υπογραφή» τους στην άνετη επικράτηση επί της Σουηδίας. Ο Ντένις Σρέντερ τέλειωσε το ματς με 23 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ. Ο Φραντς Βάγκνερ σημείωσε 21 πόντους. Ο Μαοντό Λο πρόσθεσε 13 πόντους και είχε επίσης 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο σέντερ της Μονακό, Ντάνιελ Τάις ήταν επίσης διψήφιος με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς ήταν για δεύτερη φορά όρθιος στον πάγκο της Γερμανίας, καθώς ο Ισπανός Ομοσπονδιακός τεχνικός των Παγκόσμιων Πρωταθλητών 2023 και «χάλκινων» στο Ευρωμπάσκετ του 2022, Άλεξ Μουμπρού, είχε διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (25/8), όπου διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει οξεία λοίμωξη. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γερμανίας.

Ο Μέλβιν Πάντσαρ ξεχώρισε με 18 πόντους (5/6 τρίποντα) από τη Σουηδία.

Tα δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

Διαιτητές: Ζουράποβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Προκ (Πολωνία), Μάνχαϊμ (Ισραήλ)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 9 (1/3 τρίποντα), Ο. Ντα Σίλβα 6, Λο 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τ. Ντα Σίλβα 7 (6 ριμπάουντ), Βάγκνερ 21 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τάις 11 (4 ριμπάουντ), Σρούντερ 23 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χόλατς 3, Τίμαν 6 (4 ριμπάουντ), Κράτζερ, Ομπστ 6

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον, Ράμστεντ 8 (2 ριμπάουντ), Φολκ 3 (5 ριμπάουντ), Μποργκ 11 (3/9 τρίποντα), Χάκανσον 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάρκουσον 13 (4 ριμπάουντ), Σπάιρς 3, Γκάντεφορς 4, Πάντζαρ 18 (5/6 τρίποντα), Εντζιέ 12 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ)