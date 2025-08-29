Europa League: Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League, με την κλήρωση να χαρακτηρίζεται «βατή» για τους «πράσινους».

Οι οκτώ αντίπαλοι του «Τριφυλλιού»

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος (εκτός)

Στουρμ Γκρατς (εντός)

Γιουνγκ Μπόις (εκτός)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)

Η κλήρωση του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έμαθε επίσης τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League, σε μια δυσκολότερη «ανηφόρα».

Αναλυτικά

Λιλ (εκτός)

Μπέτις (εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιουνγκ Μπόις (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

