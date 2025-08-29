Logo Image

US Open: Λύγισε ο Τσιτσιπάς σε ματς που κράτησε 4,5 ώρες

Αθλητικά

US Open: Λύγισε ο Τσιτσιπάς σε ματς που κράτησε 4,5 ώρες

Pete Staples/USTA

Αποκλείστηκε από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ

Μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 4,5 ώρες (!), ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από τους «32» του US Open, καθώς ηττήθηκε με 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, όμως ανέκαμψε και ανέτρεψε τα δεδομένα του αγώνα, προηγούμενος με 2-1. Αλλά, ο Γερμανός αντίπαλος του, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για ν’ αντιδράσει και να πετύχει μία από τις σημαντικότερες νίκες στην καριέρα του και αφού ο Τσιτσιπάς έχασε match point στο 5ο σετ.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie break, με τον ο Αλτμάιερ να επικρατεί με 7-6, όμως στην συνέχεια, ο Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός και πήρε το 2ο σετ με 6-1. Στο 3ο σετ ο αγώνας ήταν πιο ισορροπημένος, όμως ο κορυφαίος Έλλη τενίστας, παρέμεινε ψύχραιμος και επικράτησε με 6-4.

Ο Αλτμάιερ δεν είχε να χάσει κάτι και βελτιώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να προηγηθεί στο 4ο σετ με 4-1 και να το κατακτήσει με 6-3. Στο 5ο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστες ήταν εξαιρετικοί και πάλεψαν μέχρι τέλους για την νίκη. Ο Τσιτσιπάς έφθασε σε match point στο 10ο game για το 6-4, αλλά ο Αλτμάιερ το «έσβησε» και στην συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5, έκανε break και κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 7-5 και στην πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους «32» του US Open.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube