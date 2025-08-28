Logo Image

Με το δεξί η Eθνική στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ: 75-66 την Ιταλία

Με το δεξί η Eθνική στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ: 75-66 την Ιταλία

(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)

Μεγάλη εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μόλις ξεπέρασε το άγχος της πρεμιέρας, η Εθνική Ανδρών κυριάρχησε στο παρκέ, μπαίνοντας «με το δεξί» στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 75-66 της Ιταλίας, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου στη Λεμεσό και πλέον επικεντρώνεται στο «δύο στα δύο» στο ματς που ακολουθεί με την «οικοδέσποινα» Κύπρο (30/8, 18:15).

Μεγάλη εμφάνιση με το… καλησπέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

