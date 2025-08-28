Logo Image

Europa League: Παλικάρι στη Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός

Αθλητικά

Europa League: Παλικάρι στη Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός

(EUROKINISSI)

Στο πρώτο μέρος οι Τούρκοι πίεσαν, ο Ντραγκόφσκι είχε τις απαντήσεις και το ''τριφύλλι'' έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Ιωαννίδη και Κυριακόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην έδρα των Τούρκων και το 0-0 τον έστειλε στη league phase του Europa League.

Την πρόκρισή του στη league phase του Europa League πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς με το 0-0 στη Σαμψούντα και το 2-1 του ΟΑΚΑ, κατάφερε να προκριθεί εις βάρος της Σαμσουνσπόρ.

Στο πρώτο μέρος οι Τούρκοι πίεσαν, ο Ντραγκόφσκι είχε τις απαντήσεις και το ”τριφύλλι” έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Ιωαννίδη και Κυριακόπουλο.

Στο δεύτερο μέρος, οι ”πράσινοι” έπαιξαν τρομερή άμυνα, θα μπορούσαν να σκοράρουν με Ιωαννίδη και Τετέ και χωρίς να απειληθούν πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Αύριο, Παρασκευή θα μάθουν τους αντιπάλους τους για την league phase του Europa League.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube