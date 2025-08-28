Europa League: Παλικάρι στη Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην έδρα των Τούρκων και το 0-0 τον έστειλε στη league phase του Europa League.

Την πρόκρισή του στη league phase του Europa League πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς με το 0-0 στη Σαμψούντα και το 2-1 του ΟΑΚΑ, κατάφερε να προκριθεί εις βάρος της Σαμσουνσπόρ.

Στο πρώτο μέρος οι Τούρκοι πίεσαν, ο Ντραγκόφσκι είχε τις απαντήσεις και το ”τριφύλλι” έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Ιωαννίδη και Κυριακόπουλο.

Στο δεύτερο μέρος, οι ”πράσινοι” έπαιξαν τρομερή άμυνα, θα μπορούσαν να σκοράρουν με Ιωαννίδη και Τετέ και χωρίς να απειληθούν πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Αύριο, Παρασκευή θα μάθουν τους αντιπάλους τους για την league phase του Europa League.