Η ΑΕΚ θέλει να προκριθεί μέσα στη γεμάτη Φιλαδέλφεια απέναντι στην Άντερλεχτ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τους Βέλγους στην Opap Arena

Η ΑΕΚ θέλει να κεφαλαιοποιήσει το 1-1 των Βρυξελλών και να προκριθεί έναντι της Άντερλεχτ στη League Phase του Conference League, στην αποψινή αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια (21.00).

Στην προσπάθειά αυτή ο Μάρκο Νίκολίτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Πέτρο Μάνταλο και τον τραυματία Περέιρα, ενώ η ΠΑΕ κρατάει κλειστά χαρτιά όσον αφορά την κατάσταση βασικών παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα: Γιόβιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς.

Οι Βέλγοι, από την πλευρά τους, έδειξαν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη «ζημιά», οπότε και στην «Ένωση» δεν επικρατεί κανένας εφησυχασμός.

Διαιτητής θα είναι ο Ροχίτ Ζαγκί από τη Νορβηγία.

