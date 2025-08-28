Logo Image

Παναθηναϊκός: Στη Σαμψούντα με στόχο να πανηγυρίσει την πρόκριση

Παναθηναϊκός: Στη Σαμψούντα με στόχο να πανηγυρίσει την πρόκριση

Στις 20.00 η αναμέτρηση

Με στόχο να διατηρήσει το προβάδισμα (2-1) και να προκριθεί στην League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Σαμψούντα και φιλοξενείται από τη Σαμσουνσπόρ απόψε στις 20.00.

Στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ πριν από μία εβδομάδα, οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι και έφτασαν στην ανατροπή.

Ο Ρούι Βιτόρια, έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του, με εξαίρεση τον Γεντβάϊ, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού, αποτελούν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

