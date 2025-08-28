Logo Image

Ευρωμπάσκετ: Πρεμιέρα για την Εθνική απέναντι στην Ιταλία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Στις 21.30 στη Λεμεσό

Η Εθνική Ανδρών ρίχνεται στη μάχη του Ευρωμπάσκετ αντιμετωπίζοντας στις 21:30 (ΕΡΤ News / Novasports Start) την Ιταλία για τον τρίτο όμιλο, που φιλοξενείται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Η ελληνική ομάδα θέλει να εκκινήσει με το δεξί τη διοργάνωση έχοντας ως αρχικό στόχο την πρόκριση και εν συνεχεία το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο γκρουπ.

Η αποστολή βρίσκεται από την Τρίτη στη Μεγαλόνησο και έκανε δύο προπονήσεις στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», που αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν έξι μέρες πριν στο τουρνουά Aegean Acropolis στο ΟΑΚΑ, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί 76-74 χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου διαθέσιμους, ενώ από την ιταλική ομάδα απουσίαζε ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ισπανία

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία-Γεωργία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα

18:15 Ισπανία-Κύπρος

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα

O μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

