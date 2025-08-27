Νίκολιτς: Όχι δεν χάνεται όλη η σεζόν με έναν αποκλεισμό. Περιμένω γεμάτη τη Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ αύριο (Πέμπτη 28/8, 21:00), στη ρεβάνς για τα playoffs του Conference League μετά το 1-1 στο Βέλγιο, με την Opap Arena να αναμένεται κατάμεστη.

Ο προπονητής της «Ένωσης» Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει πως «δεν χάνεται όλη η σεζόν με έναν αποκλεισμό», στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον κρίσιμο αγώνα.

«Όχι δεν είναι όλη η χρονιά. Είναι ένα σημαντικό ματς αλλά δεν χάνεται όλη η σεζόν με έναν αποκλεισμό. Έχουμε μια νέα ομάδα, μια νέα προσπάθεια, ένα νέο πρότζεκτ που δουλεύουμε. Φυσικά και θέλουμε την πρόκριση, είναι σημαντικό το ματς αλλά όχι το τέλος του δρόμου», είπε συγκεκριμένα ο τεχνικός της ΑΕΚ.

Αναλυτικά ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς επισήμανε:

«Καλησπέρα σε όλους, φτάσαμε στην τελευταία εβδομάδα του ευρωπαϊκού καλοκαιριού, αφήσαμε πίσω δυο δύσκολους αντιπάλους και το πρώτο ματς με την Άντερλεχτ, έχουμε έναν δυνατό αντίπαλο μπροστά μας, είναι ιστορικός σύλλογος, μεγάλωσα με την Άντερλεχτ, τώρα έχουν μια πολύ καλή ομάδα με νέα ταλέντα και έμπειρους παίκτες. Αν κάποιος μας προσέφερε πριν 1,5-2 μήνες να παίζουμε εντός έδρας την πρόκριση στη League Phase, όλοι θα το υπέγραφαν. Αναμένω γεμάτο γήπεδο, δυνατή υποστήριξη, να παίξουμε έξυπνα, σταθερά κι ανταγωνιστικά, χωρίς λάθη, ο αντίπαλος δεν επιτρέπει καμία χαλάρωση στις μονομαχίες και λάθη γιατί αυτό ήταν που ήταν πρόβλημα για εμάς στο πρώτο παιχνίδι και τώρα μπορούν να τιμωρηθούν, δεν είναι ώρα να δώσουμε δώρα στον αντίπαλο. Είμαστε έτοιμοι, καλά πνευματικά, να είμαστε σταθεροί, θα είναι παιχνίδι νεύρων, νοοτροπίας και έχουμε καλή ευκαιρία να πάρουμε αποτέλεσμα και να είμαστε στη League Phase, είμαστε ένα βήμα μακριά».

Αν το αυριανό ματς είναι παραπάνω από τη μισή χρονιά κι αν οι προηγούμενοι γύροι δυνάμωσαν πνευματικά την ΑΕΚ: «Σίγουρα οι προηγούμενοι δύο γύροι μας δυνάμωσαν. Το Άντερλεχτ-ΑΕΚ δεν είναι παιχνίδι για πλέι οφ, είναι ομάδες που πρέπει να είναι στη League Phase, είναι και οι δυο ιστορικές ομάδες, δυστυχώς η μια πρέπει να αποκλειστεί, ελπίζω εμείς να περάσουμε. Όχι δεν είναι η μισή σεζόν το αυριανό παιχνίδι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αλλά εφόσον έχουμε ένα πρότζεκτ με διοίκηση και νέους παίκτες, δεν θα εστιάσουμε σε μια πρόκριση ότι αν δεν έρθει θα χαθεί η μισή σεζόν».

Για τους αμφίβολους παίκτες: «Όλοι ξέρουν ότι δεν παίζει ο Μάνταλος κι έχουμε κάποιους παίκτες με τραυματισμούς, κάποιοι θα είναι έτοιμοι για το αυριανό ματς, κάποιοι δεν θα είναι, έχω φτιάξει την εικόνα της αυριανής ενδεκάδας».

Για το αν θέλει διαφορετικό ρυθμό στο αυριανό παιχνίδι, σε σχέση με το πρώτο, λόγω και των απουσιών: «Ναι υπάρχουν σημαντικοί παίκτες που ελέγχουν τον ρυθμό θα απουσιάσουν αλλά αυτό δίνει την ευκαιρία να κάνουν το ίδιο αυτοί που θα παίξουν. Έχω πει ότι η Άντερλεχτ είναι δυνατή ομάδα, περιμένω ανάλογο ματς με το πρώτο παιχνίδι με τη διαφορά ότι παίζουμε στην έδρα μας οπότε θα έχουμε μια έξτρα ώθηση, γήπεδα όπως η Αγιά Σοφιά μπορούν να σε ωθήσουν ακόμα περισσότερο σε τέτοια παιχνίδια. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, στις Βόρειες χώρες παίζουν με ένταση, εδώ παίζουν αλλιώς πιο τεχνικά, αλλιώς παίζεις με 13 βαθμούς στο Βέλγιο κι αλλιώς με 33 στην Αθήνα. Είμαστε μαζί εδώ και 3 μήνες και είναι ένα νέο πρότζεκτ, είμαστε σε καλό δρόμο με μικρά βήματα, έχω εμπειρία και μπορώ να νιώσω πότε όλοι δίπλα μου δουλεύουν και πιστεύουν. Έχουμε κάποιες σημαντικές στιγμές στη σεζόν όπως το αυριανό ματς, η σεζόν δεν τελειώνει τον Αύγουστο, τα συμπεράσματα βγαίνουν στο τέλος της χρονιάς, βελτιωνόμαστε κάθε μέρα».

Μαρίν: «Θέλω την πρόκριση»

«Θέλω την πρόκριση» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου, ο Ραζβάν Μαρίν. Ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης αναφέρθηκε και στους φιλάθλους των «κιτρινόμαυρων» λέγοντας: «Οι οπαδοί είναι εκπληκτικοί».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν:

«Θέλω να παίξω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να προχωρήσουμε, να ευχαριστήσω τον director της Άντερλεχτ γιατί αυτός με ανακάλυψε αλλά αύριο θέλω την πρόκριση».

Για το ότι έπαιξε 4 σεζόν στην Σταντάρ Λιέγης, αν είναι έξτρα κίνητρο: «Δεν είναι τόσο στο μυαλό μου αυτό, μιλάμε για 6-7 χρόνια πίσω αλλά σίγουρα δεν ξεχνώ τα παιχνίδια ενάντια στην Άντερλεχτ, την ατμόσφαιρα στο Βέλγιο, η οποία θα είναι εξαιρετική κι αύριο εδώ, περιμένουμε πολύ δυνατό αγώνα και δυνατή ατμόσφαιρα, θέλω να περάσουμε στον επόμενο γύρο με την ομάδα μου».

Ένα σχόλιο για τον κόσμο της ΑΕΚ και το τι έχει εισπράξει μέχρι στιγμής καθώς κι αν έχει μιλήσει με τον Άντον Ντόμπος: «Έφτασα λίγο πιο αργά αλλά το καλωσόρισμα ήταν πολύ θερμό, οι οπαδοί είναι εκπληκτικοί, στο τελευταίο ευρωπαϊκό εντός έλειπαν κάποιοι λόγω τιμωρίας οπότε ανυπομονώ αύριο να παίξω μπροστά στο κοινό. Ξέρω τον Ντόμπος αλλά δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ