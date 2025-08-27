Logo Image

Eurobasket 2025: Στην 4η θέση του power ranking η Εθνική Ελλάδος – Το πρόγραμμα των αγώνων

Αθλητικά

Eurobasket 2025: Στην 4η θέση του power ranking η Εθνική Ελλάδος – Το πρόγραμμα των αγώνων

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Από την 8η θέση, η Ελλάδα ανέβηκε στην 4η

Τέσσερις θέσεις κέρδισε η Εθνική Ανδρών στα power rankings της FIBA, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων φιλικών προετοιμασίας των ομάδων για το Ευρωμπάσκετ 2025, που ξεκινά σήμερα, 27 Αυγούστου.

Από την 8η θέση, η Ελλάδα ανέβηκε στην 4η, ενισχύοντας το κύρος και τις προσδοκίες για την παρουσία της στη διοργάνωση.

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει η Σερβία, ακολουθεί η Γερμανία στη 2η θέση και η Γαλλία στην 3η. Πίσω από την Εθνική, στην 5η θέση βρίσκεται η Λιθουανία, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά: Τουρκία, Λετονία, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία.

Ο όμιλος της Ελλάδας

Η Εθνική συμμετέχει σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει:

  • Ισπανία
  • Ιταλία
  • Γεωργία
  • Βοσνία-Ερζεγοβίνη
  • Κύπρο

Το πρόγραμμα των αγώνων

  • Πέμπτη 28 Αυγούστου: Ελλάδα – Ιταλία (21:30, Novasports Start & ΕΡΤ News)
  • Σάββατο 30 Αυγούστου: Κύπρος – Ελλάδα (18:15, Novasports Start & ΕΡΤ1)
  • Κυριακή 31 Αυγούστου: Γεωργία – Ελλάδα (15:00, Novasports Start & ΕΡΤ News)
  • Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου: Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00, Novasports Start & ΕΡΤ)
  • Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου: Ισπανία – Ελλάδα (21:30 Novasports Start & ΕΡΤ)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube