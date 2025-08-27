Eurobasket 2025: Στην 4η θέση του power ranking η Εθνική Ελλάδος – Το πρόγραμμα των αγώνων

Τέσσερις θέσεις κέρδισε η Εθνική Ανδρών στα power rankings της FIBA, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων φιλικών προετοιμασίας των ομάδων για το Ευρωμπάσκετ 2025, που ξεκινά σήμερα, 27 Αυγούστου.
Από την 8η θέση, η Ελλάδα ανέβηκε στην 4η, ενισχύοντας το κύρος και τις προσδοκίες για την παρουσία της στη διοργάνωση.
Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει η Σερβία, ακολουθεί η Γερμανία στη 2η θέση και η Γαλλία στην 3η. Πίσω από την Εθνική, στην 5η θέση βρίσκεται η Λιθουανία, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά: Τουρκία, Λετονία, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία.
Ο όμιλος της Ελλάδας
Η Εθνική συμμετέχει σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει:
- Ισπανία
- Ιταλία
- Γεωργία
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη
- Κύπρο
Το πρόγραμμα των αγώνων
- Πέμπτη 28 Αυγούστου: Ελλάδα – Ιταλία (21:30, Novasports Start & ΕΡΤ News)
- Σάββατο 30 Αυγούστου: Κύπρος – Ελλάδα (18:15, Novasports Start & ΕΡΤ1)
- Κυριακή 31 Αυγούστου: Γεωργία – Ελλάδα (15:00, Novasports Start & ΕΡΤ News)
- Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου: Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00, Novasports Start & ΕΡΤ)
- Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου: Ισπανία – Ελλάδα (21:30 Novasports Start & ΕΡΤ)