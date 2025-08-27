Eurobasket 2025: Στην 4η θέση του power ranking η Εθνική Ελλάδος – Το πρόγραμμα των αγώνων

Τέσσερις θέσεις κέρδισε η Εθνική Ανδρών στα power rankings της FIBA, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων φιλικών προετοιμασίας των ομάδων για το Ευρωμπάσκετ 2025, που ξεκινά σήμερα, 27 Αυγούστου.

Από την 8η θέση, η Ελλάδα ανέβηκε στην 4η, ενισχύοντας το κύρος και τις προσδοκίες για την παρουσία της στη διοργάνωση.

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει η Σερβία, ακολουθεί η Γερμανία στη 2η θέση και η Γαλλία στην 3η. Πίσω από την Εθνική, στην 5η θέση βρίσκεται η Λιθουανία, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά: Τουρκία, Λετονία, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία.

Ο όμιλος της Ελλάδας

Η Εθνική συμμετέχει σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει:

Ισπανία

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Κύπρο

Το πρόγραμμα των αγώνων