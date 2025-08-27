Logo Image

ΠΑΟΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς με τη Ριέκα

Γεμάτη η Τούμπα την Πέμπτη

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ηττήθηκε στην Κροατία από τη Ριέκα, ωστόσο αύριο Πέμπτη η Τούμπα θα γεμίσει και ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα κυνηγήσει την ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται ότι στην Τούμπα δεν θα βρεθούν Κροάτες οπαδοί, καθώς η ΟΥΕΦΑ έκρινε ότι είναι ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου.

