ΠΑΟΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς με τη Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ηττήθηκε στην Κροατία από τη Ριέκα, ωστόσο αύριο Πέμπτη η Τούμπα θα γεμίσει και ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα κυνηγήσει την ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό κόντρα στη Ριέκα εξαντλήθηκαν.
Προχωράμε μαζί! #PAOKHNKR #OurWay #SoldOut pic.twitter.com/lYQxKBi3ZE
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2025
Υπενθυμίζεται ότι στην Τούμπα δεν θα βρεθούν Κροάτες οπαδοί, καθώς η ΟΥΕΦΑ έκρινε ότι είναι ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου.