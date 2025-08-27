Logo Image

US Open: Στον β’ γύρο με ανατροπή ο Τσιτσιπάς

Rhea Nall/USTA

Επικράτησε του Αλεξάντρ Μουλέ με 3-1 σετ

Μετά τη Μαρία Σάκκαρη, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον Β’ γύρο του US Open, καθώς στην πρεμιέρα του στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, επικράτησε με ανατροπή του Γάλλου, Αλεξάντρ Μουλέ (Νο 38 στον κόσμο).

Ο Έλληνας τενίστας (νο. 28 στην παγκόσμια κατάταξη) βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, έφθασε στην νίκη με 4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάϊερ (Νο 56), ο οποίος απέκλεισε τον Σέρβο, Χαμάντ Μεντγέντοβιτς (Νο 57) με 3-2 σετ.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε 2 ώρες και 13 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Μουλέ, με την νίκη να κρίνεται στο tie break του τέταρτου σετ, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής αξιοποίησε την εμπειρία, την ψυχραιμία και τις επιλογές του, φθάνοντας στην πρόκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

