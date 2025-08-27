Logo Image

Ιστορική πρόκριση της Πάφου στη League Phase του Champions League

EPA/SAKIS SAVVIDES

Το χρυσό γκολ για τη κυπριακή ομάδα ο Ζάζα στο 89ο λεπτό

Το θαύμα της Πάφου ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, με την κυπριακή ομάδα να προκρίνεται στη League Phase του Champions League.

Με ένα ασύλληπτης έμπνευσης γκολ του Ζάζα, η πρωταθλήτρια Κύπρου ισοφάρισε 1-1 στο 89΄ τον Ερυθρό Αστέρα και έκλεισε θέση στα αστέρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στον κόσμο. Οι Σέρβοι σκόραραν με τον Ιβανιτς στο 60΄ στη ρεβάνς της Κύπρου και το ματς θα πήγαινε στην παράταση, καθώς η Πάφος είχε επικρατήσει 2-1 στο Βελιγράδι.

Όμως στο 89΄ ο Βραζιλιάνος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ που θα μνημονεύεται για χρόνια. Όχι μόνο για την «ομορφιά» του, αλλά κυρίως για την ιστορική του σημασία.

