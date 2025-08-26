Logo Image

Ισπανία: Δεύτερη σερί ήττα για τη Σεβίλλη στη La Liga

Αθλητικά

Ισπανία: Δεύτερη σερί ήττα για τη Σεβίλλη στη La Liga

EPA/José Manuel Vidal

Χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές στην La Liga παραμένει η Σεβίλη, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Χετάφε, που έκανε το «2 στα 2» και βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ.

Η «ευχάριστη έκπληξη» του πρωταθλήματος, προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με τον Λίσο, αλλά οι γηπεδούχοι του Ματίας Αλμέϊδα ισοφάρισαν με το αυτογκόλ του Ικλέσιας στο 45`. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Λίσο στο 51`, ενώ τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube