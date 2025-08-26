Ισπανία: Δεύτερη σερί ήττα για τη Σεβίλλη στη La Liga

Χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές στην La Liga παραμένει η Σεβίλη, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Χετάφε, που έκανε το «2 στα 2» και βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ.

Η «ευχάριστη έκπληξη» του πρωταθλήματος, προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με τον Λίσο, αλλά οι γηπεδούχοι του Ματίας Αλμέϊδα ισοφάρισαν με το αυτογκόλ του Ικλέσιας στο 45`. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Λίσο στο 51`, ενώ τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία, έχουν ως εξής: