Αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα με τον Στέφανο Δημόπουλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ

Η Ελλάδα πανηγυρίζει μια ιστορική επιτυχία στο κάνοε-καγιάκ! Ο 27χρονος αθλητής Στέφανος Δημόπουλος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα C1 1000 μ Ανδρών, την ολυμπιακή απόσταση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών Κάνοε-Καγιάκ Σπρίντ 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο 20-24/08/2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάκριση που έχει σημειωθεί ποτέ από Έλληνα αθλητή στο μονοθέσιο κανό Σπρίντ.

Η σπουδαία αυτή επιτυχία αποτελεί επιστέγασμα της πολυετούς και επίμονης προσπάθειας του πρωταθλητή μας, που με καθημερινή σκληρή προπόνηση και αφοσίωση, κατάφερε να ανεβάσει τη χώρα μας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα.

Από τον Οκτώβριο του 2024, όταν ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, καταβάλλεται μια δύσκολη, αλλά ουσιαστική προσπάθεια για την εξεύρεση πόρων, με στόχο τη στήριξη των εθνικών ομάδων. Στον δρόμο αυτό τα «μικρά» αθλήματα δεν βρίσκουν πάντοτε πόρτες ανοιχτές, όμως η σημερινή διάκριση αποδεικνύει ότι με επιμονή και συνέργειες μπορούν να έρθουν μεγάλα αποτελέσματα.

Η Ομοσπονδία εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες:

Στην Πολιτική Ηγεσία και ειδικότερα στον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση για την ουσιαστική στήριξη στην Ομοσπονδία, στην οποία επέτρεψε να ξεπεράσει τα οικονομικά αδιέξοδα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλού επιπέδου επιδόσεις. Γνωρίζοντας την ευαισθησία του Υπουργού στα θέματα των Ομοσπονδιών, έχουμε βρει στο πρόσωπο του έναν σταθερό και ουσιαστικό υποστηρικτή. Ευχαριστούμε επίσης τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά που αφουγκράζεται με ενσυναίσθηση τα ζητήματα που απασχολούν το χώρο μας και συμβάλλει, με τον δικό του τρόπο, στη βελτίωση των συνθηκών για τα αθλήματα που εκπροσωπούμε.

Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη διαρκή στήριξη, αλλά κυρίως για την απόφασή της να εντάξει την Ομοσπονδία μας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ομοσπονδιακού Προπονητή, με τον οποίο προπονείται το τελευταίο διάστημα ο Στέφανος. Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο κ. Ισίδωρο Κούβελο για την πρωτοβουλία του να δοθεί για πρώτη φορά έκτακτη επιχορήγηση για Ολυμπιακή προετοιμασία σε μικρές ομοσπονδίες, χωρίς μεγάλες διεθνείς επιτυχίες, που είχαν περιορισμένο μερίδιο στη διανομή κονδυλίων. Η συγκεκριμένη απόφαση έδωσε την απαραίτητη οικονομική ώθηση στον Στέφανο Δημόπουλο, και συνολικά στην Εθνική Ομάδα Σπρίντ, αλλά και στην Εθνική Ομάδα Σλάλομ η οποία έχει καταφέρει να έχει 9η θέση στον κόσμο στην κατηγορία Εφήβων με τον αθλητή Ζάχο Γιάννη.

Στους χορηγούς της Ομοσπονδίας, οι οποίοι με τη συμβολή τους στήριξαν την κοινοβιακή προετοιμασία του Στέφανου Δημόπουλου, αλλά και την ενδυμασία του συνόλου των εθνικών ομάδων του κάνοε-καγιάκ σπριντ και σλάλομ.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, χωρίς σταθερή και επαρκή οικονομική υποστήριξη δεν μπορεί να υπάρξει υψηλός πρωταθλητισμός και διεθνείς επιτυχίες. Επόμενος στόχος είναι η κορυφαία αθλητική διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες το 2028, με όραμα όχι μόνο τη διάκριση του Δημόπουλου, αλλά και τη δημιουργία κινήτρων, ώστε περισσότεροι Έλληνες αθλητές να μπορούν να αφοσιωθούν με συνέπεια και εντατικότητα στο άθλημά τους.

Η επιτυχία του Στέφανου Δημόπουλου αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό κάνοε-καγιάκ και φάρο έμπνευσης για τις επόμενες γενιές αθλητών.

Ελπίζουμε, η αγωνιστική χρονιά να κλείσει με μια ακόμη επιτυχία για το άθλημα του SUP, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ξεκινά στο τέλος του Οκτωβρίου.

Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing