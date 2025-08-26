«Μύλος» με τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ

Αντιφατικές πληροφορίες εμφανίζονται τις τελευταίες ώρες σχετικά με τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Δημοσίευμα του Αθναϊκού Πρακτορείου εμφανίζει ως τετελεσμένη τη μεταγραφή σημειώνοντας: «Ο Φώτης Ιωαννίδης θα φορέσει τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στην Πορτογαλία, θα επιβεβαιωθούν, αφού μετά τον Έλληνα διεθνή επιθετικό που έχει συμφωνήσει σε όλα με τα «Λιοντάρια» και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι αποδέχεται την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας».

Οπως σημειώνει η ίδια πηγή πάντως «ενοχλημένοι παρουσιάζονται στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τους ‘πράσινους’ να υποβαθμίζουν την υπόθεση σύναψης συμφωνίας και να αρνούνται προσέγγιση μαζί τους από τη Σπόρτινγκ».

Συμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο: Η ομάδα της πορτογαλικής πρωτεύουσας, η οποία μέσα στον μήνα απέκτησε και τον Γιώργο Βαγιαννίδη από τους «Πράσινους», περιμένει την επίσημη απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρότασή της, 20 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, που φέρεται να γίνεται αποδεκτή. Ο Ιωαννίδης θα «μετακομίσει» στην Λισαβόνα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων με ετήσιες αποδοχές 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ως «αντικαταστάτης» του Κόνραντ Χάρντερ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μίλαν αντί 27 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Λισαβόνα ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ο Έλληνας επιθετικός που θα «πετάξει» με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Τουρκία, για τον επαναληπτικό με την Σαμσούνσπορ για τα playoffs του Europa League (ερωτηματικό ο χρόνος συμμετοχής του λόγω του ρίσκου τραυματισμού), αναμένεται να ταξιδέψει στην Λισαβόνα ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Ωστόσο φέρεται να έχει μιλήσει, εκτός από ανθρώπους που χειρίζονται τα μεταγραφικά του συλλόγου και με τον Πορτογάλο προπονητή της, Ρουί Μπόρζες.

Η… απόσυρση της Φιορεντίνα και η αποχώρηση της Μπολόνια

Η Φιορεντίνα, που μέχρι πριν από δέκα ημέρες φαινόταν ο πιο πιθανός προορισμός για τον Έλληνα επιθετικό, αποσύρθηκε μετά από τρεις μήνες «παρακολούθησης» διαπραγματεύσεων και -καταρχήν-συμφωνίας μαζί του, επιλέγοντας να διαθέσει 27 εκατομμύρια ευρώ για τον επιθετικό της Κάλιαρι, Ρομπέρτο Πίκολι. Μία επιλογή, που σύμφωνα με τους Ιταλούς, ήταν περισσότερο του αθλητικού διευθυντή της Ντανιέλ Πραντέ, παρά του προπονητή της , Στέφανο Πιόλι.

Νωρίτερα από το… κόλπο της διεκδίκησης είναι βγει και η Μπολόνια. Δύο …αποχωρήσεις, που έκαναν χώρο στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, να επιστρέψει, μετά το εγχείρημα του περασμένου καλοκαιριού.

Περιμένοντας τη League Phase του Champions League

Έτσι ο Φώτης Ιωαννίδης, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του εμπειρία στα 25 του χρόνια (10/1/2000), υπό τις ιδανικότερες προϋποθέσεις, στην πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, παίζοντας στην League Phase του Champions League, με αντιπάλους που θα μάθει στην κλήρωση του Μονακό στις 28 Αυγούστο»