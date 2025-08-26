Logo Image

US Open: Προκρίθηκε στον β’ γύρο η Σάκκαρη

Simon Bruty/United States Tennis Association (USTA)

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open, καθώς επικράτησε με 6-3, 6-2 της Γερμανίδας, Τατιάνα Μαρία (Νο 42 στην παγκόσμια κατάταξη), μετά από 1 ώρα και 27 λεπτά αγώνα.

Στο πρώτο σετ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών (Νο 64 στον κόσμο), δέχθηκε break στο πρώτο game, όμως… απάντησε άμεσα και αφού «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της, προηγήθηκε με 3-1 για να φθάσει στο 6-3 και στο 1-0.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στο δεύτερο σετ με την Σάκκαρη να πετυχαίνει δύο breaks και να προηγείται με 4-1, την Γερμανίδα ν’ αντιδρά και να μειώνει σε 4-2 και την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να «σπάει» εκ νέου το σερβίς της Μαρία και να φθάνει στο 6-2, παίρνοντας την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο του κορυφαίου τουρνουά, η Σάκκαρη θ’ αντιμετωπίσει την Αννα Μποντάρ (Νο 97 στον κόσμο) από την Ουγγαρία, η οποία έκανε την έκπληξη και απέκλεισε την Ουκρανή, Ελίνα Σβιτόλινα (Νο 15) με 6-2, 6-4.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

