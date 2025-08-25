Κώστας Γαλανόπουλος: Προφορική συμφωνία με Αρη

Σε προφορική συμφωνία με τον Κώστα Γαλανόπουλο έχουν έρθει οι άνθρωποι του Άρη, με τον πρώην διεθνή μέσο να αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Ο Γαλανόπουλος, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της ΑΕΚ, αγωνίστηκε στο β’ μισό της περασμένης σεζόν στην Κύπρο, με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, πραγματοποιώντας συνολικά 14 εμφανίσεις. Εννέα φορές με την Εθνική Ελλάδας, ο 28χρονος μέσος θα υπογράψει – πιθανότατα – διετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2018-2019, όταν ο Εβρίτης τεχνικός είχε οδηγήσει την Ένωση σε 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε καταφέρει, μάλιστα, να προκριθεί με την ΑΕΚ στους ομίλους του UEFA Champions League, ξεπερνώντας τα εμπόδια της Βίντι (του Μάρκο Νίκολιτς) και της Σέλτικ, με τον Γαλανόπουλο να είναι βασικός στα εννέα από τα δέκα συνολικά παιχνίδια.