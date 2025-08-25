Logo Image

Εθνική Ομάδα: Η 12άδα του Βασίλη Σπανούλη για το Ευρωμπάσκετ

Εθνική Ομάδα: Η 12άδα του Βασίλη Σπανούλη για το Ευρωμπάσκετ

Ανακοίνωσε τη 12αδα Εθνικής Μπάσκετ ο προπονητής, Βασίλης Σπανούλης. Η Εθνική μας θα ταξιδέψει στην Κύπρο για την πρώτη φάση του Eurobasket και, εφόσον προκριθεί, θα συνεχίσει για την τελική φάση της διοργάνωσης στη Ρίγα της Λετονίας.

Οι 12 «εκλεκτοί» του Σπανούλη: Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.

Αυτός που κόπηκε ήταν ο νεαρός Βαγγέλης Ζούγρης. Για τον μπασκετμπολίστα ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε: «Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».

Εθνική… με δύο πρόσωπα ενόψει Eurobasket – Η Γαλλία επικράτησε με 92-77 στο ΟΑΚΑ

