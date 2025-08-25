Εθνική Ομάδα: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την προσπάθειά της με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανακοινώνει τις κλήσεις για τα παιχνίδια με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9).
Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.
— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) August 25, 2025