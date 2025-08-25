Ντράγκαν Σάκοτα: Διαφορετική η Εθνική με τον Αντετοκούνμπο. Η ΑΕΚ θα ζητήσει το ρεκόρ Guinness για εμένα

Ο μεγάλος Ντράγκαν Σάκοτα έχει συμπληρώσει μισό αιώνα (!) στους πάγκους και σε συνέντευξή του δήλωσε ότι η Ένωση θα ζητήσει την καταχώρηση στο ρεκόρ Guinness, καθώς ο ίδιος μπαίνει στην 53η σεζόν του ως head coach, όντας έτσι ο προπονητής με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια καριέρα παγκοσμίως.

Ο έμπειρος προπονητής της ΑΕΚ, παραχώρησε συνέντευξη στο «Mozzart Sport» για τα θέματα του μπάσκετ και αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην εθνική ομάδα μπάσκετ, αλλά και στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ.

«Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελλάδα. Αυτές είναι ομάδες με μεγάλο σεβασμό, τώρα η Τουρκία εμφανίστηκε με μια ομάδα που δεν είχε ποτέ. Όλα αυτά πρέπει να σταθμιστούν όταν εξετάζουμε τι μπορεί να κάνει η εθνική μας ομάδα. Δεν αμφισβητείται ότι πρέπει να είμαστε ανάμεσα στα φαβορί, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι», τόνισε ο Σάκοτα και πρόσθεσε:

«Με τον Γιάννη φαίνονται εντελώς διαφορετική ομάδα, και χωρίς αυτόν είναι αποφασισμένοι να παίξουν πιο σφιχτή άμυνα και να παλέψουν. Μπορώ να πω ότι εναντίον της Ιταλίας, αλλά και σε κάποια προηγούμενα παιχνίδια που παρακολούθησα, έδειξαν πάθος. Όλα αυτά ήταν παιχνίδια μπροστά στους φιλάθλους τους, και εκεί φαίνεται περισσότερο ο χαρακτήρας της έδρας. Η μαχητικότητα ήταν σε επιθυμητό επίπεδο. Οι Έλληνες είναι λίγο περιορισμένοι στην επίθεση όταν παίζουν χωρίς τον Γιάννη, μαζί του παίρνουν τα πάντα, πόντους από τη ρακέτα, αντεπιθέσεις, που είναι ο παίκτης που καθορίζει τη μοίρα τους με κάθε τρόπο. Αν κάποιος καταφέρει να τον σταματήσει, αφού εδώ είναι η Ευρώπη και παίζουν διαφορετικά, τότε οι Έλληνες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, τους βλέπω μέσα στην ευρύτερη ομάδα των φαβορί για μετάλλιο».

53 χρόνια στους πάγκους

Παράλληλα, ο Σάκοτα επεσήμανε ότι αυτή θα είναι η 53η σεζόν του ως πρώτος προπονητής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κανείς δεν έχει τόσο μακρά θητεία.

«Αμφιβάλλω ότι θα το καταφέρει κάποιος να το περάσει. Απ’ όσο ξέρω, νομίζω ότι η ομάδα θα ζητήσει και το ρεκόρ Guinness. Ήδη έχουμε ένα τέτοιο για εκείνο το παιχνίδι του 1968, όταν η ΑΕΚ είχε 80.000 θεατές στο γήπεδο. Ως πιο έμπειρος προπονητής, παίρνω αποφάσεις χωρίς πολλή σκέψη και το ένστικτό μου δεν με έχει προδώσει ποτέ, αυτό είναι που με κρατάει.

Οι αποφάσεις που συνδυάζονται με την εμπειρία και κάτι που έχεις δει στο σκάκι. Αν και δεν μπορούν να συγκριθούν σκάκι και μπάσκετ, γνωρίζουμε ότι στο σκάκι βλέπεις μπροστά και πολλές φορές έτσι γίνεται και στο μπάσκετ για εμένα. Προσωπικά μου είναι πιο εύκολο απ’ ό,τι πριν 10-20 χρόνια».

