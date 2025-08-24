ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Τη λύση έδωσε ο Ντεσπόντοφ

Παίρνοντας πάρα πολλά από τις αλλαγές του, ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 1-0 επί της ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας, ξεκινώντας με «τρίποντο» τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Super League για τη σεζόν 2025-2026.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που βρήκε μπροστά τις σε αρκετές περιπτώσεις τον Νίκο Μελίσσα, ο οποίος κράτησε όσο μπορούσε την ομάδα του στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Χωρίς, τελικά, να τα καταφέρει, καθώς ο Σάββας Μούργος δεν τα κατάφερε στις δυο καλύτερες στιγμές των «βυσσινί».

Όπως ήταν αναμενόμενοι, οι «ασπρόμαυροι» πήραν από νωρίς την κατοχή της μπάλας. Πλησίασαν, μάλιστα, στο γκολ στο 6ο λεπτό, με τον Φεντόρ Τσάλοφ να δίνει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε το σουτ με το αριστερό του Σέρβου μέσου. Στην αντεπίθεση, ο Γίρι Παβλένκα χρειάστηκε να επέμβει για να μπλοκάρει το διαγώνιο σουτ του Μούργου.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Μελίσσας με εντυπωσιακή εκτίναξη έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Μαγκομέντ Οζντόεφ, για να ακολουθήσει η αναγκαστική αλλαγή του Ουαταρά Κοσσονού (μυϊκό πρόβλημα) για την ΑΕΛ.

Στα μισά του πρώτου μέρους, ο ΠΑΟΚ έχασε σπουδαία διπλή ευκαιρία, με τον Μελίσσα να αποκρούει αρχικά το σουτ του Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Ζίβκοβιτς στη συνέχεια να αστοχεί σε κενή, ουσιαστικά, εστία.

Μένοντας για έβδομο ημίχρονο δίχως γκολ, ο Λουτσέσκου πέρασε στο ματς τον Ντεσπόντοφ. Κι ο Βούλγαρος σκόραρε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης έκανε το λάθος, ο Ζίβκοβιτς γύρισε στο ύψος του πέναλτι κι ο επερχόμενος Ντεσπόντοφ έλυσε το… γόρδιο δεσμό για το 1-0.

Οι «βυσσινί» προσπάθησαν να βγουν πιο θαρραλέα στην επίθεση, χωρίς όμως να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί. Ένα σουτ του Χρήστου Γιούση σε καλή αντεπίθεση στο 63’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Παβλένκα ενώ, στην απέναντι εστία, αυτό του Σουαλιό Μεϊτέ ήταν σαφώς πιο επικίνδυνο, μα και άστοχο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, δευτερόλεπτα μετά (και) τη δική του είσοδο στο ματς, δεν μπόρεσε σε δύο χρόνους να νικήσει τον Μελίσσα μετά το φάουλ του Ζίβκοβιτς, για να πλησιάσουν οι φιλοξενούμενοι την ισοφάριση στο 75’, με τον Μούργο: σούταρε δυνατά αλλά στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι και στο 79’, αποκρούοντας δύσκολα το συρτό σουτ του Τάισον – ακόμη ένας που μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι.

Κι αφού ούτε το γυριστό του Ζόαν Σάστρε βρήκε στόχο, ο Γιώργος Πετράκης έδωσε εντολή για… φουλ επίθεση. Χωρίς όμως οι φιλοξενούμενοι να μπορέσουν να απειλήσουν ιδιαίτερα.

Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά ανάγκασε, πάλι, τον Μελίσσα σε εντυπωσιακή επέμβαση στην αριστερή του γωνία.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε το υπέρ του 1-0, μπήκε με το… δεξί στο νέο πρωτάθλημα και πήρε ψυχολογία ενόψει του επαναληπτικού με τη Ριέκα (Πέμπτη 28/8, 20:30 – Γήπεδο Τούμπας) για τα Play Off του UEFA Europa League.

Το «αλογάκι», από την άλλη, περιμένει στο AEL FC Arena το ερχόμενο Σάββατο (30/8, 21:30) την Κηφισιά, σε μια σύγκρουση των δυο συλλόγων που κέρδισαν πέρυσι την άνοδο.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Γιακουμάκης – Μούργος, Τσάκλα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (85’ Ιβανούσετς), Χατσίδης (46’ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς (78’ Τάισον), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοσσονού (22’ Κοβάσεβιτς), Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (72’ Πασάς), Πέρες, Ατανάσοφ (80’ Σουρλής), Τούπτα, Γιούσης, Μούργος (80’ Χατζηστραβός).

Πηγή: ΑΜΠΕ