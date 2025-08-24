Ευρωμπάσκετ 2025: Τζάμπολ την Τετάρτη 27 Αυγούστου – Το πρόγραμμα της Εθνικής

Το Ευρωμπάσκετ ξεκινά στις 27 Αυγούστου, με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει την Ιταλία μία ημέρα μετά (28/8), στη Λεμεσό.
Στον όμιλο της «Επίσημης Αγαπημένης» βρίσκονται: Ιταλία, Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Κύπρος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου
Πέμπτη 28 Αυγούστου
15:00 Γεωργία-Ισπανία
18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος
21:30 Ελλάδα-Ιταλία
Σάββατο 30 Αυγούστου
15:00 Ιταλία-Γεωργία
18:15 Κύπρος-Ελλάδα
21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Κυριακή 31 Αυγούστου
15:00 Γεωργία-Ελλάδα
18:15 Ισπανία-Κύπρος
21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη
18:15 Κύπρος-Γεωργία
21:30 Ιταλία-Ισπανία
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία
18:15 Ιταλία-Κύπρος
21:30 Ισπανία-Ελλάδα
O μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας.
O μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας.