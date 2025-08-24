Ευρωμπάσκετ 2025: Τζάμπολ την Τετάρτη 27 Αυγούστου – Το πρόγραμμα της Εθνικής

Το Ευρωμπάσκετ ξεκινά στις 27 Αυγούστου, με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει την Ιταλία μία ημέρα μετά (28/8), στη Λεμεσό.

Στον όμιλο της «Επίσημης Αγαπημένης» βρίσκονται: Ιταλία, Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Κύπρος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ισπανία

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία-Γεωργία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα

18:15 Ισπανία-Κύπρος

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα

O μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας.

Ολόκληρο το πρόγραμμα του Ευρωμπάσκετ