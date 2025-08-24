Logo Image

Ευρωμπάσκετ 2025: Τζάμπολ την Τετάρτη 27 Αυγούστου – Το πρόγραμμα της Εθνικής

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 21.00 το πρώτο ματς της Εθνικής Ανδρών

Το Ευρωμπάσκετ ξεκινά στις 27 Αυγούστου, με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει την Ιταλία μία ημέρα μετά (28/8), στη Λεμεσό.

Στον όμιλο της «Επίσημης Αγαπημένης» βρίσκονται: Ιταλία, Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Κύπρος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ισπανία

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία-Γεωργία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα

18:15 Ισπανία-Κύπρος

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα

O μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας.

Ολόκληρο το πρόγραμμα του Ευρωμπάσκετ

