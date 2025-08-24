La Liga: Νέο «στραβοπάτημα» για την Ατλέτικο, 1-1 με την Έλτσε

Δεν έχει κάνει καλό ποδαρικό στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» μετά την ήττα της πρεμιέρας, απόψε δεν τα κατάφεραν ούτε στην έδρα τους απέναντι στη νεοφώτιστη, Έλτσε, όπου και αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Η «Ατλέτι» άνοιξε το σκορ με τον Σόρλοθ (στο 8′, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Μιρ, και έμειναν αήττητοι για 2ο συνεχόμενο ματς.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Ρεάλ Μπέτις – Αλαβές 1-0

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μαγιόρκα – Θέλτα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε 1-1

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα: 2-3

Κυριακή 24 Αυγούστου

18:00 Οσασούνα – Βαλένθια

20:30 Βιγιαρεάλ – Χιρόνα

20:30 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ

22:30 Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 25 Αυγούστου

20:30 Αθλτέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:30 Σεβίλλη – Χετάφε