La Liga: Νέο «στραβοπάτημα» για την Ατλέτικο, 1-1 με την Έλτσε

Δεν έχει κάνει καλό ποδαρικό στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» μετά την ήττα της πρεμιέρας, απόψε δεν τα κατάφεραν ούτε στην έδρα τους απέναντι στη νεοφώτιστη, Έλτσε, όπου και αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.
Η «Ατλέτι» άνοιξε το σκορ με τον Σόρλοθ (στο 8′, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Μιρ, και έμειναν αήττητοι για 2ο συνεχόμενο ματς.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Ρεάλ Μπέτις – Αλαβές 1-0
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μαγιόρκα – Θέλτα 1-1
Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε 1-1
Λεβάντε – Μπαρτσελόνα: 2-3
Κυριακή 24 Αυγούστου
18:00 Οσασούνα – Βαλένθια
20:30 Βιγιαρεάλ – Χιρόνα
20:30 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ
22:30 Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης
Δευτέρα 25 Αυγούστου
20:30 Αθλτέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
22:30 Σεβίλλη – Χετάφε