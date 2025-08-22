Ο Τραμπ… σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ – «Μπορώ να το κρατήσω;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε το περίφημο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ημερομηνίας που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από το τρόπαιο, χαρακτηρίζοντάς το «όμορφο».

«Μπορώ να το κρατήσω;» ρώτησε αστειευόμενος, ενώ επεσήμανε ότι θα ταίριαζε στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο.

Pres. Trump has announced that the 2026 World Cup draw will take place at the Kennedy Center. Alongside FIFA President Gianni Infantino, Trump called it a “tremendous honor” to host the event.https://t.co/4Y9Q8rPrLE pic.twitter.com/zpm8OWPxvo — ABC News (@ABC) August 22, 2025

Στις 5 Δεκεμβρίου η κλήρωση του Μουντιάλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου.

«Κάποιοι το αναφέρουν ως Trump – Kennedy Center, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό ακόμα. Ίσως σε μια εβδομάδα περίπου» τόνισε.

Εικόνες