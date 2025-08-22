Logo Image

Ο Τραμπ… σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ – «Μπορώ να το κρατήσω;»

REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήκωσε το περίφημο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ημερομηνίας που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από το τρόπαιο, χαρακτηρίζοντάς το «όμορφο».

«Μπορώ να το κρατήσω;» ρώτησε αστειευόμενος, ενώ επεσήμανε ότι θα ταίριαζε στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο.

Στις 5 Δεκεμβρίου η κλήρωση του Μουντιάλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου.

«Κάποιοι το αναφέρουν ως Trump – Kennedy Center, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό ακόμα. Ίσως σε μια εβδομάδα περίπου» τόνισε.

REUTERS/Jonathan Ernst

REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst

