Logo Image

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα ο Ζαφείρης

Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα ο Ζαφείρης

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Έλληνας διεθνής για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Όπως επιβεβαίωσαν οι Θεσσαλονικείς, ο 22χρονος διεθνής μέσος της Σλάβια Πράγας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του από τους πρωταθλητές Τσεχίας στον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζαφείρης πρόκειται να μείνει δανεικός στη Σλάβια ως το τέλος του έτους και από την 1η Ιανουαρίου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Μια μεταγραφή που θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ (10,5 στάνταρ συν 1,5 μπόνους) με ποσοστό μεταπώλησης, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να υπογραφεί συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube