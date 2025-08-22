Παναθηναϊκός: Κλείνει στο «τριφύλλι» ο Ρενάτο Σάντσες

Ανατροπή στην υπόθεση του Ρενάτο Σάντσες. Ο διεθνής Πορτογάλος μέσος θα έκλεινε στην στην τουρκική Τραμπζονσπόρ, όμως ο ίδιος επέμενε να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και να συνεργαστεί ξανά με τον Ρουί Βιτόρια.

Έτσι, ο Σάντσες αναμένεται το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα.

Ο παίκτης είχε ξεκαθαρίσει προς την Παρί Σεν Ζερμέν πως δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, ζητώντας να βρεθεί άκρη στις συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» απ’ την πλευρά τους είχαν ζητήσει εξαρχής να υπάρξει μία σύνθετη συμφωνία ως προς την πληρωμή του 28χρονου μέσου που να τους διασφάλιζε λόγω του «βεβαρυμένου» ιατρικού παρελθόντος του. Με αυτό συμφωνούσε ο ποδοσφαιριστής, αλλά όχι και η Παρί.

Εν τέλει και κατόπιν πιέσεων του παίκτη προς τη γαλλική ομάδα, οι πρωταθλητές Ευρώπης αποδέχθηκαν το πλαίσιο συμφωνίας που είχε τεθεί αρχικά επί τάπητος απ’ τον Παναθηναϊκό, ως προς τη διασφάλισή του κι ο Σάντσες αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει ως δανεικός για ένα χρόνο.