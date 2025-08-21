Ήττα του ΠΑΟΚ στη Ριέκα αλλά ελπίζει σε πρόκριση στον επαναληπτικό

Προβάδισμα πρόκρισης στο League Phase του Europa League απέκτησε η Ριέκα έπειτα από τη νίκη της με 1-0 επί του ΠΑΟΚ στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα».

Οι Κροάτες έχουν πια τον πρώτο λόγο χάρη στο γκολ του Λούκα Μέναλο στο 39′, όμως τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη.

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό από την αρχή. Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν για πρώτη φορά στο 20ο λεπτό, με το δυνατό, ξαφνικό σουτ του Λούκα Ιβανούσετς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μάρτιν Ζλόμισλιτς.

Κι ενώ για ένα δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό, στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους, η Ριέκα ανέβασε στροφές. Κι αν ο Παβλένκα σταμάτησε τον Φρουκ στο 37’, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο δύο λεπτά αργότερα. Φάουλ από τον Νίκο Γιάνκοβιτς, κεφαλιά του Μέναλο και 1-0. Ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την πρώτη του ήττα από κροατικό σύλλογο και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη Θεσσαλονίκη σε μία εβδομάδα και τη Ριέκα να είναι κοντά σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League – όποια ομάδα αποκλειστεί θα συνεχίσει στον όμιλο του Conference League.