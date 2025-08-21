Στο χέρι της ΑΕΚ η πρόκριση μετά το εκτός έδρας 1-1 με την Άντερλεχτ

Με κορυφαίο τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ «απέδρασε» από τις Βρυξέλλες με ισοπαλία 1-1 εναντίον της Άντερλεχτ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους ομίλους του Conference League.

Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με τον Ντόλμπεργκ στο 21΄ και ισοφάρισε στο 74΄ ο Ελίασον αφήνοντας ορθάνοιχτη την… πόρτα της πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της 28ης Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ βρήκε λίγο ελεύθερο χώρο στο ύψος της περιοχής και εκτέλεσε υποδειγματικά στο «παραθυράκι» του Στρακόσα για το δεύτερο εφετινό του γκολ στη διοργάνωση. Στο υπόλοιπο του ημιχρόνου το ματς «έσβησε», όμως η ΑΕΚ βρήκε ακόμα μία ευκαιρία σε πανομοιότυπη φάση με αυτή του 18ου λεπτού. Ο Κουτέσα δημιούργησε, αλλά ο Γκατσίνοβιτς δεν έκανε καλό τελείωμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κρατούσε περισσότερο τη μπάλα στην κατοχή της, απόρροια και των δύο αλλαγών (Μάνταλος, Πινέδα) που έγιναν στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ ευτύχησε να ισοφαρίσει στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη στην περιοχή της Άντερλεχτ. Δημιουργός ξανά ο Κουτέσα από αριστερά, η μπάλα μετά από κόντρες έφτασε στον Ελίασον και ο Σουηδός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 74΄.

Στο 80΄ ο Θωμάς Στρακόσα πραγματοποίησε νέα εντυπωσιακή διπλή επέμβαση. Πρώτα σε σουτ του Ανγκουλο με τη μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι και στη συνέχεια στην προσπάθεια του Αζάρ από τη μικρή περιοχή. Ο Αλβανός γκολκίπερ, στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με τον Δικέφαλο στο στήθος, δίκαια παίρνει στον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

Μοναδικό μελανό σημείο στη βραδιά, η εντελώς αχρείαστη αποβολή του Πέτρου Μάνταλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις, για ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου και σε ακίνδυνη φάση.